В Аксае определен оператор по вывозу мусора

Им стало ТОО "Демсервис", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В начале текущего года в Аксае сложилась непростая ситуация с вывозом мусора. Аксайский мусорный коллапс попал в новости даже республиканских СМИ. В начале лета акиматом Бурлинского района была объявлена акция «Асар», в которой принимали участие организации и предприниматели Бурлинского района. Благодаря их поддержке удалось стабилизировать обстановку. Главой области были определены сроки для решения проблемы. 15 ноября «Асар» завершился. Акиматом района было рассмотрено и одобрено приобретение 2 мусоровозов на базе «Камаз».