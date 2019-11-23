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Социум

В Аксае определен оператор по вывозу мусора

Им стало ТОО "Демсервис", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В начале текущего года в Аксае сложилась непростая ситуация с вывозом мусора. Аксайский мусорный коллапс попал в новости даже республиканских СМИ. В начале лета акиматом Бурлинского района была объявлена акция «Асар», в которой принимали участие организации и предприниматели Бурлинского района. Благодаря их поддержке удалось стабилизировать обстановку. Главой области были определены сроки для решения проблемы. 15 ноября «Асар» завершился. Акиматом района было рассмотрено и одобрено приобретение 2 мусоровозов на базе «Камаз».
gorod
В Аксае определен оператор по вывозу мусора
Им стало ТОО "Демсервис", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В начале текущего года в Аксае сложилась непростая ситуация с вывозом мусора. Аксайский мусорный коллапс попал в новости даже республиканских СМИ. В начале лета акиматом Бурлинского района была объявлена акция «Асар», в которой принимали участие организации и предприниматели Бурлинского района. Благодаря их поддержке удалось стабилизировать обстановку. Главой области были определены сроки для решения проблемы. 15 ноября «Асар» завершился. Акиматом района было рассмотрено и одобрено приобретение 2 мусоровозов на базе «Камаз». По итогам конкурса по доверительному управлению коммунального имущества без последующего выкупа победителем было признано ТОО «Демсервис». При подписании договора сроком на 5 лет акиматом города Аксай выдвинуты следующие требования оператору: надлежащее выполнение своих обязанностей, ответственность за содержание контейнеров и контейнерных площадок, наличие не менее 5 единиц спецтехники, создание дополнительных рабочих мест, введение безналичного расчета и заключение договора с каждым абонентом. Отдельным пунктом стоят требования к использованию спецтехники, переданной в доверительное управление. Управляющий, то есть ТОО «Демсервис», будет обязан предоставить полное техническое обслуживание. Указанная выше спецтехника (2 мусоровоза) уже доставлена в район и передана управляющему. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
мусор вывоз

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