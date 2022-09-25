- Огромное спасибо районному и городскому акиматам за выделение средств на установку мемориала,- отмечает председатель филиала Союза ветеранов боевых действий на таджико-афганской границе по ЗКО.

Республиканский филиал Союза ветеранов боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов по ЗКО, насчитывает свыше 300 человек, из которых более 50 –из Бурлинского района. Это те, кто вначале 90-х вместе с миротворцами из республик Содружества стояли на охране таджикско-афганской границы от вторжения боевиков и пресекали поставки оружия и наркотиков на территорию СНГ. Более 40 казахстанских миротворцев – бойцов Отдельного сводного стрелкового батальона (ОССБ) погибло на защите таджикско-афганской границы, среди которых и уроженец села Шынгырлау ЗКО Радик Каймулдиев, в числе 17 ребят-«казбатовцев» павший в бою в Пшихаврском ущелье в апреле 1995 года. По словам председателя республиканского филиала Союза ветеранов боевых действий на таджикско-афганской границе по ЗКО Алишера Ашурматова, идея установки памятника в честь погибших товарищей вынашивалась давно и руководство города Аксая и Бурлинского района поддержало ее, выделив для этих целей земельный участок в 4 микрорайоне. Вначале, там был установлен памятный знак, но позже, сами казбатовцы разработали эскиз и приняли непосредственное участие в строительных работах. Как говорит Ашурматов, памятник из керамогранита и плиты с именами погибших ребят были установлены за сравнительно короткий срок.В торжественном открытии мемориала приняли участие аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов, представители горакимата и госучреждений, родители погибшего героя Радика Каймулдиева, ветераны- «казбатовцы» и члены общества ветеранов-«афганцев», жители и гости города. Алишер Ашурматов поблагодарил всех, кто внес свой вклад в строительство мемориала и вручил им памятные медали и благодарственные письма. После возложения венков и цветов к подножию памятника, прозвучали ружейные залпы. К слову, мемориал погибшим воинам на таджико-афганской границе, в ЗКО стал первым.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.