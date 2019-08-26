На сегодняшний день действующий полигон твёрдо-бытовых отходов заполнен на 99%. 24 августа этот вопрос поднимался на совещании в Аксае с участием акима ЗКО Гали Искалиева. По словам заместителя акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, технико-экономическое обоснование было готово ещё в прошлом году, однако место, где будет располагаться новая мусорная свалка, было определено совсем недавно. - На новом полигоне планируется построить сортировочный комплекс, где отходы будут распределяться на 8 видов. Общая площадь его составит 40 га. Пока не решено, будут ли это государственные деньги или же частные, потому как нет готового проекта,- отметил Еркебулан Ихсанов. В свою очередь аким области Гали Искалиев заявил, что работу по реализации данного проекта надо активизировать. - Чтобы привлечь инвесторов, необходимо доказать предпринимателю, что это выгодно, и его вложенные 2 млрд тенге вернуться к нему уже через определенное время. Кроме того, необходимо помнить о том, что сейчас действует новый экологический кодекс, в рамках которого и надо делать ПСД, - заключил глава региона. Необходимо отметить, что в последнее время в социальных сетях все чаще стали появляться фотографии «диких» свалок. Для решения данной проблемы в этом году по городу будет установлено 300 мусорных контейнеров. Глава региона как председатель областного филиала партии "Nur Otan" поручил районному филиалу партии обеспечить связь между населением и мусоровывозящими компаниями. Дело в том,что только 25% населения платит за вывоз мусора. При это очень много людей, которые не прописаны в г. Аксай и не оплачивают за вывоз мусора. Также базары и магазины выбрасывают мусор в контейнеры жилых домов. При такой ситуации компаниям сложно обеспечить своевременный вывоз мусора. В ходе совещания стало известно о том, что аким Бурлинского района Санжар Алиев подал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу. В связи с поступившими на WhatApp номер акима жалобами от жителей микрорайона №10, Гали Искалиев ознакомился с ситуацией во дворах микрорайона. К вечеру этого же дня данный участок был освобожден от накопленных твердо-бытовых отходов.