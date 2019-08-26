На трассе столкнулись две автомашины: "Москвич" и "Форд". По словам очевидцев, "Москвич" ехал в сторону поселка Жана Омир, "Форд" двигался в противоположную сторону. "Москвич" ехал по обочине, а затем затем выехал на дорогу и произошло столкновение с "Фордом". Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, в результате аварии пострадали два человека, один из которых - 81-летний водитель автомашины "Москвич" - скончался до приезда скорой помощи. – Скорая прибыла в 11.30. Пострадавший 12-летний ребенок травм не получил, у него лишь ссадина коленного сустава. Ему оказана первая помощь, он направлен на амбулаторное наблюдение, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.