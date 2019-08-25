Фото из архива "МГ" По части 2 статьи 453 КоАП РК "Распространение на территории РК продукции средств массовой информации, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, разжигания религиозной, сословной и родовой розни, пропаганду и оправдание экстремизма или терроризма" атырауские полицейские призвали к ответственности 34 человека. - С начала года выявлено 50 административных правонарушений, совершенных сторонниками деструктивных религиозных течений. В результате к ответственности привлечены 43 человека, - сообщили полицейские. Как рассказали в управлении по противодействию экстремизму департамента полиции Атырауской области, основные нарушения, выявленные в рамках оперативно-розыскных мероприятий, это нарушение законодательства о религиозной деятельности. Стражи порядка изъяли 100 книг религиозного содержания и иной продукции. Кроме этого, полицейские пресекли факты распространения продукции СМИ, содержащие сведения и материалы, направленные на пропаганду и агитацию разжигания религиозной сословной розни.