22 городские компании хотят восстановить  здание театра за свой счет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации региональной службы коммуникаций, с инициативой помочь в восстановлении театра за свой счет выступили 22 городские компании. Во время ознакомления с восстановительными работами аким Атырауской  области Нурлан Ногаев отметил с укором в адрес руководства театра, что во время капремонта здания не была обновлена электрощитовая, с которой началось возгорание. Глава региона поручил разобраться в ситуации и принять меры к виновным. К слову, полицией начато досудебное расследование по статье "Нарушение требований правил пожарной безопасности" УК РК. По словам руководителя управления строительства Атырауской области Малика Аманова, сейчас одновременно ведется восстановление кровли, электрики, наружного фасада, внутренней отделки и других поврежденных участков. На объекте работают более 200 человек, также задействовано 12 единиц спецтехники. Нурлан Ногаев отметил, что по оценкам специалистов за три месяца полностью завершатся восстановительные работы театра. Напомним, 22 августа в Атырау горело Казахского академического  драматического театра имени Махамбета Утемисова с 75-летней историей. Возгорание произошло изнутри. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА