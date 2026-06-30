В Аксае после масштабной реконструкции открыли железнодорожный вокзал

Во время реконструкции здание не просто отремонтировали, а полностью преобразили.

В Аксае состоялось торжественное открытие полностью обновленного железнодорожного вокзала "Казахстан". В мероприятии принял участие аким ЗКО Нариман Турегалиев, который поздравил местных жителей с запуском важного инфраструктурного объекта и поблагодарил подрядчиков за качественную работу.

По словам главы региона, масштабное обновление железнодорожных узлов проводится по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

- В прошлом году по заказу нацкомпании "Қазақстан темір жолы" в нашей области началась модернизация четырех железнодорожных объектов. Буквально на днях мы открыли обновленную станцию Семиглавый Мар, а сегодня вводим в эксплуатацию второй вокзал. Эти меры положительно скажутся на социально-экономическом развитии региона, повысят деловую активность и укрепят туристический потенциал, - отметил Нариман Турегалиев.

Вокзал "Казахстан" имеет 90-летнюю историю. Во время реконструкции здание не просто отремонтировали, а полностью преобразили, придав ему современный архитектурный облик.

В рамках проекта строители:

Полностью обновили внутренние помещения и фасад здания;

Реконструировали два перрона;

Отремонтировали привокзальный мост;

Заменили все инженерные коммуникации и инфраструктурные сети;

Благоустроили прилегающую территорию для комфорта пассажиров.

Для справки: железнодорожный транспорт остается крайне востребованным в регионе. Так, по итогам прошлого года поездами в ЗКО воспользовались 419 тысяч пассажиров, а объем перевезенных грузов превысил 5 миллионов тонн.

Ремонт также закончился на станциях Аманкарагай, Кушмурун, Ганюшкино, Аккыстау и Семиглавый Мар, которые находятся в Костанайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Проектом модернизации занималось Министерство транспорта по поручению президента. Об этом сообщили в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.

В Западно-Казахстанской области обновили железнодорожный вокзал Семиглавый Мар, который работает еще с 1916 года. "Всё отремонтировали с помощью современных казахстанских стройматериалов. Вокзалы стали комфортными и безопасными, а сервис поднялся на новый уровень. Теперь и местным жителям, и туристам здесь будет максимально удобно", пояснили в СЦК.

Также ожидается открытие железноджорожного вокзала в Уральске.