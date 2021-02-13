В 2021 году в Бурлинском районе продолжится ремонт дорог, строительство жилья, а также планируется запустить новые инвестиционные проекты. Об этом в ходе онлайн отчета рассказал аким района Миржан Сатканов. Купили квартиру за 22 млн и теперь выравниваем стены: уральцы недовольны качеством строительства дома Иллюстративное фото из архива "МГ" Он отметил, что в прошлом году было отремонтировано свыше 30 километров дорог районного значения, в Аксае завершен средний ремонт 5 и 10 микрорайонов, проведена реконструкция водопровода в селе Акбулак, по программе модернизации ЖКХ запущено 18 лифтов в микрорайонах Аксая, введены в эксплуатацию  после капитального ремонта фельдшерско-акушерские пункты в селах Жарсуат и Бумаколь и построен ФАП в селе Приуральное. В 2020 году за счет средств местного и республиканского бюджетов начался капитальный ремонт аксайских школ №3 и №4, улицы Аль-Фараби, дорог в микрорайоне Кызылтал. Завершить работы планируется в этом году. В рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости» был реализован проект по реконструкции  канализационного коллектора по улице Дружбы Народов (от ул. С. Датова до ул. Железнодорожная) общей протяженностью порядка 2 км. Реконструкция проводилась методом санации, без повреждения  дорожного полотна. Сатканов также сообщил, что городская свалка, по поводу которой постоянно поступают жалобы аксайцев (возгорание, дым, разлетающийся мусор), была приведена в порядок – были установлены ограждение, дезобработка, камеры видеонаблюдения. - Сейчас идет разработка нового полигона ТБО. И поскольку этот проект предусматривается в рамках государственно-частного партнерства, мы ищем инвестора, - сказал аким района. К слову об инвесторах, по словам Миржана  Сатканова, в  текущем году планируется ряд проектов (строительство домов, супермаркетов, гостиниц) за счет частных вложений на сумму 18 миллиардов тенге. Благодаря этим проектам будет создано 600 рабочих мест. Как озвучил аким района, в 2021 году намечено строительство пожарного депо в Аксае (на 4 автомашины) и нового здания призывного пункта, а также в рамках ГЧП  планируется  запуск программы «Смарт Аксай» (установка камер видеонаблюдения по городу, освещения и т.д.), ремонт ряда улиц города, строительство жилья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Ирина ШУКЛИНА  