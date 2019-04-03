В Бурлинском районе в рамках сохранения и распространения духовных ценностей проводятся различные мероприятия. Одним из них стал региональный фестиваль ансамблей "Дала сазы". Открывало фестиваль произведение великого Даулеткерея «Көрұғұлы» в исполнении Бурлинского районного фольклорного ансамбля. В этот день со сцены звучали произведения многих прославленных казахских композиторов. Зрители стали участниками настоящего праздника музыки. На сцене выступали ансамбли Казталовского, Бурлинского, Таскалинского, Чингирлауского районов и района Байтерек. Качественная живая музыка, звучание древних инструментов и прекрасный обмен опытом. Ведь несмотря на схожесть репертуара, были заметны различия в преподнесении того или иного произведения, что добавляло изюминку прошедшему фестивалю. Один из участников - народный фольклорный ансамбль "Жас даурен" из Таскалинского района является одним из старейших в области. Он состоит из 12 участников. Среди них как уже опытные, так и молодые музыканты. Коллектив всегда в поиске оригинальных произведений. Репертуар регулярно пополняется новыми произведениями как казахских, русских и зарубежных композиторов, так и собственного авторства. Региональный фестиваль состоял из двух частей. В первой прошли выступления ансамблей. Вторая же была посвящена обсуждениям и обмену мнениями. Также прошел мастер-класс по игре на такой необычном народном инструменте как ортеке, который провела домбристка, преподаватель Жангалинской районной музыкальной школы Гулбар Шауакбаева. Подобные мероприятия, как этот фестиваль, будут проводиться еще. Они одинаково важны и для зрителей, и для музыкантов, как возможность прикоснуться к наследию предков и не забыть свои корни.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.