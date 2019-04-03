В специализированном ЦОНе отметили, что услуга доступна при наличии электронной цифровой подписи. В Уральске специализированный автоЦОН начал свою работу в мае 2018 года. Отделом регистрационно-экзаменационной работы оказывается два вида услуг - госрегистрация и учет транспортных средств и выдача водительских удостоверений. Время оказания услуги - от 1,5 до 2 часов. - Со дня открытия оказано свыше 121 тысячи госуслуг. За три месяца 2019 года - более 21 тысячи услуг, 194 удостоверения выданы через электронный портал, - отметил начальник РЭОР УАП ДП ЗКО Маратбек Калибеков. В специализированном ЦОНе отметили, что с начала года было выдано 105 государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса. Бюджет пополнился на сумму более 19 млн тенге. - По состоянию на 1 апреля мы оказали 87 тысяч госуслуг. Популярность приобретает сектор самообслуживания. Можно подавать заявления, не выходя из дома, нужно лишь иметь ЭЦП, - заявила руководитель специализированного ЦОНа г.Уральск Луиза Кусаинова. График работы спецЦОНа с понедельника по субботу включительно с 9.00 до 20.00 без перерывов на обед. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.