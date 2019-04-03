Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Лина ОЙЛОВА

Фото предоставлено акиматом города Атырау Если коммунальные службы города 2 апреля с утра до вечера откачали свыше 1800 кубометров дождевой воды, то в пик дождя - с 20.00 до 24.00 работали 8 вакуумов и было откачано по областному центру 308 кубометров воды. – На данный момент спецтехникой ТОО «Спецавтобаза» откачан 1 341 кубометр дождевой воды, - сообщил директор ТОО "Спецавтобаза" Алмас Изтелеуов. Как сообщили в пресс-службе акима города, работа по откачке дождевой воды в Атырау будет проводиться в круглосуточном режиме. В настоящее время на городских улицах дежурят 26 вакуумных машин. Между тем, из-за проливного дождя некоторые районы Атырау ночью остались без света, подача электроэнергии была возобновлена лишь под утро. Тем временем, по прогнозам синоптиков проливные дожди будут идти и 3 апреля.