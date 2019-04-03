Иллюстративная фото с архива "МГ" Как рассказал первый заместитель руководителя управления полиции города Уральска Нурлан Бисенов, с начала марта на центральной части города участились грабежи в отношении женщин. - Все грабежи совершались с применением насилия. В ходе изучения проведенного анализа были сделаны выводы, что по приметам, характеру и времени совершения данного преступления работал серийный грабитель. В основном жертвами были женщины, которые в позднее время суток возвращались домой. Мужчина отслеживал их, избивал, после чего отбирал сумки, деньги и драгоценности. В ходе проведенных мероприятий был задержан гражданин 1971 года рождения, который совершил четыре аналогичных грабежа. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж". Теперь он задержан и находится в следственном изоляторе. К тому же установлены места, где он сбывал золотые изделия, проводятся следственные действия по возвращению их потерпевшим, - пояснил Нурлан Бисенов. Стоит отметить, что в настоящее время проводится проверка причастности подозреваемого к другим нераскрытым аналогичным преступлениям на территории города. Он ограбил женщин на общую сумму около 100 тысяч тенге. К слову, мужчина был ранее неоднократно судим. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.