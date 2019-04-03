Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления полиции города Уральска Нурлан Бисенов, 13 марта в 14.50 поступило сообщение, что на территории одной из баз, расположенной по улице Актюбинская, обнаружен труп с признаками насильственной смерти. - На место происшествия выехала следственно-оперативная группа криминальной полиции управления полиции города Уральска и департамента полиции ЗКО. По приезду была установлена личность мертвого мужчины. Принятыми мерами в тот же день по горячим следам был задержан 58-летний мужчина, работник той же базы, который дал признательные показания в совершении убийства 38-летнего мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый задержан и находится в ИВС. Ведется следствие по закреплению доказательной базы, - отметил Нурлан Бисенов. Нурлан Бисенов пояснил, что между мужчинами была личная неприязнь. Драка произошла из-за претензий друг к другу и недопониманий после распития спиртного. Стоит отметить, что тело убитого мужчины было обнаружено работником данной базы по запаху. Убитый был спрятан в отдельное помещение и пролежал там 20 дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.