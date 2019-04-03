Наибольшее количество физических лиц, пересекших таможенную границу, зарегистрировано на таможенных постах «Тажен» на казахско-узбекской границе – 967,5 тысячи или 46,4% из общего числа и «Бейнеу» - 837,8 тыс или 40,2%. Далее идёт таможенный пост «Ауежай-Актау» – 157,9 тысячи (7,6%), таможенный пост «Темир-баба» (казахско-туркменская граница) – 70,5 тысячи (3,4%), морские порты «Актау» и «Курык» - 52,2 тысячи (2,5%). - Сумма задекларированной наличной иностранной валюты, перемещенной через таможенную границу составило 10,6 млн долларов США. Пересечение таможенной границы на автотранспортных средствах составило – 128,6 тысячи переездов. В том числе количество автобусов, пересекших таможенную границу, составило 1053 единиц, легковых автомобилей – 75,1 тысячи единиц, грузовых автомобилей – 52,4 тысячи. Количество международных авиарейсов и пассажирских поездов пересекших таможенную границу – 4,4 тысячи, - сообщили в пресс-службе ДГД Мангистауской области. Руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области Данияр Жаналинов отмечает, что от качества работы таможенного блока органов госдоходов во многом зависит формирование благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности и роста конкурентоспособности отечественной экономики. В связи с чем идёт планомерная работа по совершенствованию таможенного администрирования, внедряются новые перспективные технологии и оптимизируются таможенные процедуры. Важным инструментом является применение системы управления рисками, которая ориентирована на противодействие преступлениям и правонарушениям в области таможенного дела, оптимизацию ресурсов органов, сокращение издержек бизнеса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.