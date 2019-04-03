Фото из архива "МГ" Как сообщил Алтай Кульгинов в своем первом посте, помимо социальной сети Twitter, он также решил зарегистрироваться в Instagram. – Президент Касым-Жомарт Кемелевич для эффективной обратной связи с населением призвал активно использовать социальные сети. Здесь вы можете ознакомиться с новостями о жизни региона. Открытость и доступность - наш принцип в работе. Добро пожаловать в мой аккаунт! - обратился к населению глава региона. Стоит отметить, что аким области является активным пользователем Twitter, где он зарегистрировался в ноябре 2017 года. Там Алтая Кульгинова читают 502 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.