Сегодня, 3 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор 40-летнему Александру Бесштанову, который обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Ему назначено наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исправительной системы чрезвычайной безопасности и принудительное лечение от алкоголизма. Кроме того, осужденный должен будет выплатить матери погибшей девушки моральный ущерб в размере 3,5 млн тенге и 415 тысяч тенге в качестве материального ущерба. Приговор огласил судья Бакыт Ермаханов. Из материалов дело стало известно, что 29 октября 2018 года Александр Бесштанов и девушка, которая занималась оказанием интимных услуг, распивали спиртные напитки в доме подсудимого. – Между ними возникла словесная ссора, поводом стало то, что девушка потребовала деньги в качестве оплаты за совместно проведенное время. Далее Бесштанов с целью убийства ударил девушку по лицу, коленом левой ноги, придавил ей шею, а рукой закрыл ей рот и нос и удерживал в течение четырех минут, после чего она скончалась на месте. После этого подсудимый снял с неё одежду, вынес во двор и сжег, а тело завернул в простынь, обмотал скотчем и выбросил в туалет во дворе собственного дома. Там тело пролежало около полутора месяцев. При вынесении приговора суд учел тот факт, что у подсудимого есть малолетний ребенок, - сообщил Бакыт Ермаханов. Тело было найдено благодаря водителю такси, на котором девушка в день убийства приехала к дому Бесштанова. Тогда осужденный добровольно показал сотрудникам полиции туалет, на дне которого лежал труп девушки. Стоит отметить, что Александр Бесштанов частично признал свою вину. В суде он заявил, что девушка угрожала, что напишет на него заявление об изнасиловании и требовала 70 тысяч тенге. Испугавшись этого, он решился на убийство. По словам матери убитой девушки, с приговором суда она полностью согласна и обжаловать его не собирается. – Мою дочь уже не вернуть. Какой бы она ни была, она моя дочь, я её растила. Ей было всего 25 лет, жила со мной. Даже с животными не поступают так, как он поступил он с моей дочерью. Все эти месяцы я так надеялась, что она жива и скоро объявится. Даже попрощаться с ней не смогла. Будь моя воля, я бы сама его убила бы. Он так жестоко убивал её. Ведь даже во время войны такой жестокости не было. Никому такого не пожелаю. Сердце мое чувствует, что она была жива, когда он выбросил тело в туалет. Пусть Всевышний накажет его, - заявила мать убитой девушки. Между тем родственники осужденного заявили, что приговор был вынесен слишком суровый. Однако от дальнейших комментариев они отказались. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.