Традиционные казахские мотивы в сочетании с современным веянием моды. Прошлое и будущее в одной коллекции. В Теректинском районе прошел модный показ национальной современной одежды. Вниманию гостей были представлены эксклюзивные работы местного дизайнера одежды Жамили Утепкалиевой. Все вырученные средства были направлены на благотворительные цели, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Во все времена казахский национальный костюм отображал особенности жизни народа и его традиции. А в современном мире это еще и дополнение к созданию совершенного образа. Сейчас казахстанская молодежь владеет чувством стиля и следит за тенденциями моды. Национальные мотивы стали источником многочисленных идей для Жамили Утепкалиевой. Она с удовольствием совмещает национальный колорит и современный стиль. Будь это повседневные футболка и джинсы, праздничный костюм для торжества или вечерний наряд. Главная фишка дизайнерского вдохновения мастера - это создание единого образа дочки и мамы. Маленькие модницы наравне с мамами представили современные костюмы и платья. Каждый образ уникален. Он демонстрирует особый симбиоз этнического и современного стиля. И конечно же, не оставил равнодушными зрителей. - Я с детства мечтала стать дизайнером одежды. Много училась для этого, начиная обучение в колледже, а затем в ЗКГУ им. М.Утемисова. Набиралась опыта, работая швеей. И наконец, открыла собственное ателье. Когда я стала мамой двух дочек у меня появилась идея создавать образы и для маленьких девочек, - рассказала дизайнер Жамиля Утепкалиева. Как отметила сама дизайнер, такие мероприятия повышают интерес к национальной культуре и искусству, а так же содействуют изучению традиций. Все вырученные средства от продажи коллекции были направлены в помощь многодетным семьям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА