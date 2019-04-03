Во все времена казахский национальный костюм отображал особенности жизни народа и его традиции. А в современном мире это еще и дополнение к созданию совершенного образа. Сейчас казахстанская молодежь владеет чувством стиля и следит за тенденциями моды. Национальные мотивы стали источником многочисленных идей для Жамили Утепкалиевой. Она с удовольствием совмещает национальный колорит и современный стиль. Будь это повседневные футболка и джинсы, праздничный костюм для торжества или вечерний наряд. Главная фишка дизайнерского вдохновения мастера - это создание единого образа дочки и мамы. Маленькие модницы наравне с мамами представили современные костюмы и платья. Каждый образ уникален. Он демонстрирует особый симбиоз этнического и современного стиля. И конечно же, не оставил равнодушными зрителей. - Я с детства мечтала стать дизайнером одежды. Много училась для этого, начиная обучение в колледже, а затем в ЗКГУ им. М.Утемисова. Набиралась опыта, работая швеей. И наконец, открыла собственное ателье. Когда я стала мамой двух дочек у меня появилась идея создавать образы и для маленьких девочек, - рассказала дизайнер Жамиля Утепкалиева. Как отметила сама дизайнер, такие мероприятия повышают интерес к национальной культуре и искусству, а так же содействуют изучению традиций. Все вырученные средства от продажи коллекции были направлены в помощь многодетным семьям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.