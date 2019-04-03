Иллюстративное фото из архива "МГ" Изначально продавец лошади обещал покупателю не просто лошадь, а лошадь, которая вскоре ожеребится. Радостный житель Жылыойского района ждал часа и уже подсчитывал доход от будущего «приплода», как кобыла сдохла. Ветеринар потом подтвердил актом – сдохла от старости. Покупатель тут же подал в суд на продавца кобылами. Он требовал либо вернуть ему лошадь, либо вернуть деньги. - Судья-примиритель провела беседу со сторонами, они пришли к примирению и заключили медиативное соглашение, - отметили в суде. По условиям соглашения, ответчик обязался вернуть истцу лошадь в сентябре этого года. Истец от иска отказался. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.