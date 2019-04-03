До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. До 1982 года - в Карагандинском областном русском драматическом театре имени Станиславского.

Известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты". Всего он снялся более чем в 150 фильмах, а также записал несколько музыкальных альбомов. Булдаков - лауреат премии "Ника". Он заслуженный артист РСФСР, а также народный артист Российской Федерации.