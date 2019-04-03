Актер Алексей Булдаков ушел из жизни в возрасте 68 лет, передает Tengrinews.kz. Фото с сайта mir24.tv
– Актера нашли мертвым в его номере. По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, - пишет Telegram-канал Mash.
Актер Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Он вырос и начал карьеру в Казахстане. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени Чехова (1969). Работал на Павлодарском тракторном заводе.
До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. До 1982 года - в Карагандинском областном русском драматическом театре имени Станиславского.
Известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в фильме "Особенности национальной охоты". Всего он снялся более чем в 150 фильмах, а также записал несколько музыкальных альбомов. Булдаков - лауреат премии "Ника". Он заслуженный артист РСФСР, а также народный артист Российской Федерации.
