Как рассказал старший инспектор военного специального обсечения ДП ЗКО Армат Сагитов, сегодня в чугунно-плавильных печах завода ТОО "Казармопром" всего было уничтожено 223 единицы оружия. - В этом числе 149 единиц гладкоствольного оружия, 18 единиц газовых пистолетов, 22 единицы травматического оружия, 25 пневматических пистолетов и две единицы сигнального пистолета, - пояснил Армат Сагитов. - Все это оружие было собрано в течение одного квартала. Стоит отметить, что среди уничтоженного оружия был наган 1919 года, который был произведен Тульским оружейным заводом.