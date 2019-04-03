Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам председателя АДГСиПК Алика Шпекбаева, длительное пребывание в одной должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор рамками одного участка, свыкается с недостатками, перестает обогащать свою деятельность новыми методами и формами. Смена мест дает возможность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям. Выяснилось, что в Западно-Казахстанской области из 39 руководителей медицинских учреждений шесть человек занимают свои должности более 10 лет, двое из которых более 15 лет, семь руководителей занимают свои посты более 5 лет. – К примеру, директор областного патологоанатомического бюро и директор противотуберкулезного диспансера занимают свои должности более 15 лет, руководитель кардиологического центра и директор перинатального центра - более 10 лет. В связи с этим областному управлению здравоохранения было предложено провести ротацию руководителей медицинских организаций, которые занимают должности продолжительное время. Рекомендовано проводить ротацию как минимум каждые 5 лет. При этом возможно продление срока работы руководителей только в случае «особых заслуг» и положительной динамики в работе учреждения. Также вносим предложение разработать программу дополнительного обучения менеджменту работников здравоохранения, создать кадровый резерв для выдвижения на руководящие должности в сфере здравоохранения ЗКО, – сообщил член республиканской специальной мониторинговой группы антикоррупционной стратегии РК Виталий Колпаков. По словам Виталия Колпакова, ротация руководителей является одним из эффективных способов противодействия коррупции. – Усиление мер противодействия коррупции в Республике Казахстан приводит к необходимости ротации руководящих работников не только на государственной службе, но и в квазигосударственном секторе. С точки зрения психологии, руководитель, находящийся на должности продолжительный период времени, может попасть в так называемую «зону комфорта». Проще говоря, в состоянии «ничего больше не надо, все и так хорошо». А как известно, отсутствие движения вперед рано или поздно приводит к регрессии, - отметил Виалий Колпаков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.