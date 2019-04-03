Шесть руководителей медучреждений ЗКО занимают свои посты более 10 лет
Члены специальной мониторинговой группы предлагают проводить ротацию как минимум через пять лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам председателя АДГСиПК Алика Шпекбаева, длительное пребывание в одной должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор рамками одного участка, свыкается с недостатками, перестает обогащать свою деятельность новыми методами и формами. Смена мест дает возможность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям.
Выяснилось, что в Западно-Казахстанской области из 39 руководителей медицинских учреждений шесть человек занимают свои должности более 10 лет, двое из которых более 15 лет, семь руководителей занимают свои посты более 5 лет.
– К примеру, директор областного патологоанатомического бюро и директор противотуберкулезного диспансера занимают свои должности более 15 лет, руководитель кардиологического центра и директор перинатального центра - более 10 лет. В связи с этим областному управлению здравоохранения было предложено провести ротацию руководителей медицинских организаций, которые занимают должности продолжительное время. Рекомендовано проводить ротацию как минимум каждые 5 лет. При этом возможно продление срока работы руководителей только в случае «особых заслуг» и положительной динамики в работе учреждения. Также вносим предложение разработать программу дополнительного обучения менеджменту работников здравоохранения, создать кадровый резерв для выдвижения на руководящие должности в сфере здравоохранения ЗКО, – сообщил член республиканской специальной мониторинговой группы антикоррупционной стратегии РК Виталий Колпаков.
По словам Виталия Колпакова, ротация руководителей является одним из эффективных способов противодействия коррупции.
– Усиление мер противодействия коррупции в Республике Казахстан приводит к необходимости ротации руководящих работников не только на государственной службе, но и в квазигосударственном секторе. С точки зрения психологии, руководитель, находящийся на должности продолжительный период времени, может попасть в так называемую «зону комфорта». Проще говоря, в состоянии «ничего больше не надо, все и так хорошо». А как известно, отсутствие движения вперед рано или поздно приводит к регрессии, - отметил Виалий Колпаков.
