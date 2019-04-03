По данным РГП "Казгидромет", 4 апреля в Уральске ожидается дождь. Днем столбики термометров покажут 9 градусов тепла, ночью +3. В Атырау переменная облачность. Синоптики прогнозируют днем 12 градусов выше нуля, ночью +3. Облачная погода ожидается в Актобе. Днем столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла, ночью +6. В Актау переменная облачность. Днем +12, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.