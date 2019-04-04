Данную норму планируют включить в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения.

– В рамках нового Кодекса о здоровье народа мы обсуждаем комплекс мер, направленных на стимулирование ответственности граждан за свое здоровье. Сегодняшняя ситуация с уровнем здоровья граждан показывает, что, к сожалению, недостаточно внимательно относятся к своему здоровью, в большей степени ожидая участия медицинских работников. Но, к сожалению, часто бывает сложно что-то исправить. Поэтому большинство мер направлены на профилактику, в том числе и на вакцинацию. Мы решили предложить комплекс мер, которые направлены на здоровье матерей и детей, в частности, это стимулирование к тому, чтобы люди своевременно вставали на учет. А также ввести административную ответственность за то, что люди своевременно не встают на учет, не проходят профосмотры, отказываются от вакцинации. Это предложение находится на стадии обсуждения, - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов в кулуарах правительства 2 апреля.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья Нур-Султана Садвакас Байгабулов уточнил, что штрафовать планируют на 25 тысяч тенге за отказ от одной прививки.

– В рамках новой редакции Кодекса согласовывается предложение о привлечении к административной ответственности родителей, которые по личным или другим убеждениям отказываются прививать своих детей, в размере 10 МРП (25 250 тенге), но это не касается тех детей, которые не прививаются из-за медицинских отводов, есть противопоказания. Только данный фактор является исключением. Также прорабатывается второй вопрос - недопуск в детские сады, если у детей отсутствуют прививки, за исключением медотводов и противопоказаний. Если родители по личным или религиозным убеждениям не прививают своих детей, то эти дети представляют угрозу для тех детей, у кого есть медотводы. Они могут заразить их, могут быть осложнения. Это также обсуждается в новой редакции кодекса, - объяснил Байгабулов.