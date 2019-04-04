Определить настоящая она или нет - прикосновение. Натуральная быстро станет теплой от рук и будет сухой. Искусственная сразу теплой не станет, а в месте прикосновения рук будет влажной.На ощупь натуральная – теплая, а кожзам – прохладный. Немного согните натуральную кожу - в этом месте появятся много мелких морщинок, которые пропадут при выпрямлении. Цвет при этом не поменяется. Обратите внимание на срез – у натуральной он толстый, шероховатый. У искусственной – ровный и гладкий.Изнанка натуральной – ворсистая. У искусственной – тканевая основа.Дома попробуйте проткнуть ее иголкой. Натуральную сразу не получится - она пружинит. Заменитель протыкается легко и на ней останется след от иглы. Также много полезного и интересного читайте на нашем сайте ежедневно.