Врачи настаивали на операции удаления камней. Я была совершенно не готова к операции, а терапия не помогала. По совету соседки попробовала народную медицину. Основа – придерживаться диеты. Обильное питье – не меньше 2 литров в день. Ограничение – копчености, жареное, мясные бульоны, какао, шоколад и кофе. Полностью исключить спиртное и острые блюда. У меня кальциевые камни, поэтому я отказалась от продуктов богатых кальцием: кисломолочные, морковь, салат, щавель и черная смородина. Стала больше кушать мясных и рыбных блюд, каши – особенно гречку и овсянку. Старалась не солить.Для лечения использовала траву медвежьи ушки. Продается в аптеках. Необходимо приготовить настой: 2 ст.л. сухой травы залить литром горячей воды. Настаивать не меньше 3 часов. И принимать за пол часа до еды 3-4 раза в день по 2 ст. л. Курс 3 недели. Врачи подтвердили – операция не требуется! Берегите себя и своих близких! Читайте интересные советы по медицине и не только на нашем сайте.