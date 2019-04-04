Учитывайте сезон

Не пропустите старт

Берите выгодный этаж

Старайтесь платить сразу

Оптом

Покупайте по переуступке

Ждите акций

Пользуйтесь своим статусом

Торгуйтесь

Оформляйте вычет

Лучшее время для покупки – лето. Это касается и новостроек, и вторичного жилья. На рынке много предложений, но люди отдыхают, поэтому спрос низкий и цены максимально падают.Продажи стартуют еще до того, как застройщик начнет возводить жилой комплекс. На этапе котлована цена минимальная, позволяет сэкономить до 30% стоимости.На рынке вторичного жилья выгодно можно взять квартиру на первом и на последнем этажах. А в новостройках такими являются - первый и 13-й, из - за суеверий.Многие застройщики дают скидку покупателям, которые готовы оплатить сразу, обычно до 5% от стоимости. При рассрочке таких бонусов нет.Объединяйтесь с родными и знакомыми, если они тоже ищут жилье, покупка сразу нескольких квартир тоже даст скидку.Бывает, дом еще не достроился, а все квартиры уже проданы или цены велики. Тогда стоит поискать квартиру в этом доме, но по переуступке. Возможно кто – то купил на старте продаж, а потом переуступает права другому. При этом и уступивший в плюсе, а покупатель получает жилье на 5-10% дешевле, чем продает застройщик.Чтобы быть в курсе горячих предложений, подпишитесь на рассылку интересующих вас застройщиков. Так, при покупке квартиры реально получить в подарок место для машины на парковке или бесплатные квадратные метры за каждого ребенка.Иногда скидки, распространяются на какую – то определенную категорию граждан: молодая семья, иногородние, постоянные покупатели и т.д.Это особенно актуально при покупке вторичного жилья. Ищите слабые места и сбивайте цену. Чем дольше жилье стоит, тем эффективнее торг.При покупке квартиры в России вы можете получить вычет в размере 13% от 2 млн. В Казахстане есть ипотечный вычет - начисляется на сумму вознаграждения, получаемого банком.