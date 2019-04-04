Фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела медико-социальной экспертизы №1 департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области Майры Мустафиной, они провели исследование и выявили основную причину инсульта. - Многие атыраусцы работают в высоком темпе. А ведь когда человек мало отдыхает, он близко к сердцу принимает внезапные ситуации и по работе, и по жизни. Отсюда частые факты инсульта в городе, - отметила Майра Мустафина. По ее словам, мало того что у жителей нефтяной столицы отмечается малоподвижный образ жизни, в последнее время с инсультом попадают в больницу атыраусцы, которые, как позже выяснилось, слишком много отдавали себя работе. - Все чаще приходится фиксировать у горожан инсульт. И если раньше считался болезнью пенсионеров, то сегодня медики обеспокоены – в Атырау инсульт поражает даже молодежь, - отметила Майра Мустафина. Выход специалист называет пока один - быть внимательным к своему здоровью, не переутомляться и не задерживаться на работе. А вот как отреагируют на слова Майры Мустафиной работодатели нефтяной столицы - покажет время. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.