Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 4 марта в 00.56 поступило сообщение о том, что в Сырымском районе, в 15 километрах от поселка Аралтобе, на автодороге застряли машины. - Спасателями были эвакуированы 36 человек, они находились в семи машинах, которые застряли на автодороге, - отметили в ДЧС ЗКО, - пояснили в ДЧС ЗКО.