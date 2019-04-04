В составе Акжаикского районного маслихата на сегодня 13 депутатов. Депутатский корпус - это уважаемые люди различных возрастов и профессий, болеющие за интересы народа. Среди них учителя, предприниматели, врачи и другие не менее авторитетные жители района. Все депутаты являются членами партии «Нур Отан». Значительное место в деятельности маслихатов занимает работа и встречи с населением по разъяснению программ Елбасы. Большое внимание уделяется и развитию конного спорта в районе. - В статье Елбасы «7 граней великой степи» особое место занимает всадническая культура. В этом году в нашем районе будут созданы 7 кружков для развития и обучения конному спорту. Также у нас проводятся многочисленные соревнования по разным видам спорта, в том числе национальным. Но все же приоритетной задачей является поддержка социально-уязвимых слоев населения, - рассказал секретарь районного маслихата Салимгерей Сиражев. За годы действия представительных органов принцип работы остался неизменным - объективно представлять интересы населения, профессионально и ответственно подходить к решению важных вопросов района. Более 20 лет своей трудовой деятельности посвятила служению народу Татьяна Горбунова. Камбар Досмуканов - человек уважаемый, он многие годы работал в представительных и исполнительных органах, был депутатом районного маслихата четырех созывов. - Я начал свою работу в качестве депутата со второго созыва. Этот период совпал с началом социально — экономических реформ, которые проходили в тяжелых условиях кризиса. Это сопровождалось с задержкой зарплат учителей, пенсий, пособий. Но мы справились с поставленными задачами, приложив к этому немало усилий, - говорил в ходе мероприятия депутат районного маслихата Камбар Досмуканов. В работе народных избранников всегда сохраняется преемственность. Нельзя не отметить заслуги депутатов и в социально-экономическом развитии района. Депутаты каждого созыва внесли свой весомый вклад в работу маслихатов. В завершение активных народных избранников отметили грамотами и благодарственными письмами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.