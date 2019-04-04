Об этом стало известно на вручении в акимате города Атырау грамоты второму полицейскому – Рустембеку Сундутову, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вручение грамоты Рустембеку Сундутову акимом Атырау Как известно, это он вслед за утонувшим Шалхаром Акымгалиевым прыгнул в ледяной Урал и спас решившую покончить с собой девушку. Аким города Алимухаммед Куттумуратулы, вручая Рустембеку Сундутову почетную грамоту, выразил благодарность за героический поступок, проявленный при спасении человека. - Мы часто слышим много критики в отношении представителей правоохранительных органов. Своим героическим поступком вы с погибшим напарником Шалхаром Акымгалиевым полностью перевернули представление о казахстанской полиции. Вы стали примером для многих подрастающих мальчишек, вы – достойные сыны своих родителей, вами гордится вся наша страна, – подчеркнул, вручая грамоту Сундутову аким города. Между тем, в соцсетях разгорелось нешуточное обсуждение награждения грамотой – мол, надо было вместо этого солидную премию 30-летнему Рустембеку, отцу двоих детей, дать или квартиру. Также было сообщено, что все работники областного акимата перевели свой однодневный заработок семье погибшего полицейского. Напомним, 24-летний Шалхар Акымгылиев погиб 22 марта, спасая тонущую девушку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. Девушку вызволить удалось, сержанта же унесло течением, позже его тело нашли уже бездыханным. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА