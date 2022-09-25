- Мы приехали из Уральска. Часто принимаем участие в подобных ярмарках, -рассказала староста общественного объединения «Акжайык - город мастеров» Зинаида Кожевникова. По ее словам в объединении – более 100 членов, но активны из них 25. Зинаида Кожевникова занимается ремеслом 20 лет. На ярмарку она привезла композиции из искусственных цветов и поделки ручной работы.

Нужно отметить, что в честь Дня города, который в этом году стал юбилейным ( Аксаю исполнилось 55 лет), был запланирован ряд праздничных мероприятий, которые длились две недели. Это и конкурсы, концерты, спортивные мероприятия и встречи с ветеранами труда. Одним из таких мероприятий стала уже традиционная ярмарка ремесленников. Местом ее проведения стал парк им. Г. Жангирова. Мастера, а по совместительству продавцы, расположились с товаром в павильонах и юрте, установленных в парке накануне. Вниманию аксайцев и гостей города был представлен широкий выбор предметов народного промысла и ручная работа. Как отметила председатель Совета деловых женщин Бурлинского района Нурия Муфтеева, в ярмарке приняло участие порядка 40 ремесленников из Уральска и Бурлинского района.Гельсера Абдрахимова из села Бурлин постоянная участница выставок прикладного искусства в районе и в Уральске. Более того, и в Аксае и в Бурлине проходили ее персональные выставки. Женщина мастерит панно и картины из лоскутков, игрушки, тумары, создает поделки из бисера. На ярмарку она представила не только свои работы, но и работы дочери. Людмила Калашникова, педагог Детской школы искусств и член Совета деловых женщин Бурлинского района, изготавливает бижутерию и украшения из поделочных камней. Ее серьги, ожерелья и браслеты пользуются популярностью. Руководство района не оставило без внимания участников ярмарки-выставки «Город мастеров». Аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов ознакомился с их работами и вручил благодарственные письма.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.