Ее организатором выступил Совет деловых женщин Бурлинского района, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Аксае прошла ярмарка мастеров, приуроченная ко Дню города Нужно отметить, что в честь Дня города, который в этом году стал юбилейным ( Аксаю исполнилось 55 лет), был запланирован ряд праздничных мероприятий, которые длились две недели. Это и конкурсы, концерты, спортивные мероприятия и встречи с ветеранами труда. Одним из таких мероприятий стала уже традиционная ярмарка ремесленников. Местом  ее проведения стал парк им. Г. Жангирова.  Мастера, а по совместительству продавцы, расположились с товаром в павильонах и юрте, установленных в парке накануне. Вниманию  аксайцев и гостей города был представлен широкий выбор предметов народного промысла и ручная  работа. Как отметила председатель Совета деловых женщин Бурлинского района Нурия Муфтеева, в ярмарке приняло участие порядка 40 ремесленников из Уральска и Бурлинского района.
- Мы приехали из Уральска. Часто принимаем участие в подобных ярмарках, -рассказала староста общественного объединения «Акжайык - город мастеров» Зинаида Кожевникова. По ее словам в объединении – более 100 членов, но активны из них  25. Зинаида Кожевникова занимается ремеслом 20 лет. На ярмарку она привезла композиции из искусственных цветов и поделки ручной работы.
Гельсера Абдрахимова из села Бурлин постоянная участница выставок прикладного искусства в районе и в Уральске. Более того, и в Аксае и в Бурлине проходили ее персональные выставки. Женщина мастерит панно и  картины из лоскутков, игрушки, тумары, создает поделки из бисера. На ярмарку она представила не только свои работы, но и работы дочери. Людмила Калашникова, педагог Детской школы искусств и член Совета деловых женщин Бурлинского района, изготавливает бижутерию и украшения из поделочных камней. Ее серьги, ожерелья и браслеты пользуются популярностью. Руководство района не оставило без внимания участников ярмарки-выставки  «Город мастеров».  Аким Бурлинского района  Еркебулан Ихсанов ознакомился с их работами и  вручил благодарственные письма. В Аксае прошла ярмарка мастеров, приуроченная ко Дню города В Аксае прошла ярмарка мастеров, приуроченная ко Дню города В Аксае прошла ярмарка мастеров, приуроченная ко Дню города В Аксае прошла ярмарка мастеров, приуроченная ко Дню города В Аксае прошла ярмарка мастеров, приуроченная ко Дню города В Аксае прошла ярмарка мастеров, приуроченная ко Дню города Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото автора