- Мы приехали из Уральска. Часто принимаем участие в подобных ярмарках, -рассказала староста общественного объединения «Акжайык - город мастеров» Зинаида Кожевникова. По ее словам в объединении – более 100 членов, но активны из них 25. Зинаида Кожевникова занимается ремеслом 20 лет. На ярмарку она привезла композиции из искусственных цветов и поделки ручной работы.Гельсера Абдрахимова из села Бурлин постоянная участница выставок прикладного искусства в районе и в Уральске. Более того, и в Аксае и в Бурлине проходили ее персональные выставки. Женщина мастерит панно и картины из лоскутков, игрушки, тумары, создает поделки из бисера. На ярмарку она представила не только свои работы, но и работы дочери. Людмила Калашникова, педагог Детской школы искусств и член Совета деловых женщин Бурлинского района, изготавливает бижутерию и украшения из поделочных камней. Ее серьги, ожерелья и браслеты пользуются популярностью. Руководство района не оставило без внимания участников ярмарки-выставки «Город мастеров». Аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов ознакомился с их работами и вручил благодарственные письма. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото автора
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