В Аксае сгорел автомобиль (видео)

Автомобиль загорелся днем во втором микрорайоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В редакцию «МГ» попало видео, заснятое очевидцами, где видно, что во дворе, на парковке горит машина. Голос за кадром говорит, что вызвали пожарных и задается вопросом, где хозяин автомобиля. К слову, в непосредственной близи от объятой пламенем машины находилось еще одно автотранспортное средство. К счастью, оно не пострадало. Как сообщили в пожарной части №9, вызов на пульт поступил 3 мая в 16.55. На место выехал «КамАЗ» АЦ -5-40 пожарного поста №28. Пожар был ликвидирован. Причины п