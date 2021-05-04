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Социум

В Аксае сгорел автомобиль (видео)

Автомобиль загорелся днем во втором микрорайоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео В редакцию «МГ» попало видео, заснятое очевидцами, где видно, что во дворе, на парковке горит машина. Голос за кадром говорит, что вызвали пожарных и задается вопросом, где хозяин автомобиля. К слову, в непосредственной близи от объятой пламенем машины находилось еще одно автотранспортное средство. К счастью, оно не пострадало. Как сообщили в пожарной части №9, вызов на пульт поступил 3 мая в 16.55. На место выехал «КамАЗ» АЦ -5-40 пожарного поста №28. Пожар был ликвидирован. Причины п
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В Аксае сгорел автомобиль (видео)
Автомобиль загорелся днем во втором микрорайоне, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Аксае сгорел автомобиль (видео)
В Аксае сгорел автомобиль (видео)
Скриншот с видео В редакцию «МГ»  попало видео, заснятое очевидцами, где видно, что во дворе, на парковке горит машина. Голос за кадром говорит, что вызвали пожарных и задается вопросом, где хозяин автомобиля. К слову, в непосредственной близи от объятой пламенем машины находилось еще одно автотранспортное средство. К счастью, оно не пострадало. Как сообщили в пожарной части №9, вызов на пульт поступил 3 мая в 16.55. На место выехал «КамАЗ» АЦ -5-40 пожарного поста №28. Пожар был ликвидирован. Причины пожара устанавливаются. 9Fh7OcgxAHI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пожар

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