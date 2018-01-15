1 марта в Аксае состоятся очередные выборы акима Аксая. Они станут пятыми по счету. Фото из архива "МГ" Последний из акимов -Бегимжан ДЖАРМУХАМБЕТОВ  выбранный на должность градоначальника в 2017 году, но при этом официально значащийся как исполняющий обязанности акима города уволился по собственному желанию. На сегодня кресло градоначальника остается свободным. С 31 января по 5 февраля объявлены сроки выдвижения кандидатов, их регистрация – с 31 января по 15 февраля. Выбирать акима города Аксай будут депутаты районного маслихата. Следует отметить, что с момента получения Аксая статуса моногорода в 2013 году и появления такой должности как аким города, на этом посту уже сменилось четыре руководителя. «Долгожителем» из них стал Кайрат УТЕГЕНОВ, пробывший мэром Аксая почти два года. Сейчас он занимает пост заместителя акима Бурлинского района. Его приемник Жетин ЕРМУКАНОВ в июле 2016 года уволился по собственному желанию, а сменившая его Айымгул ТРЖАНОВА спустя пару месяцев была отстранена от занимаемой должности из-за административного взыскания. 14 февраля 2017 года в Аксае вновь прошли выборы. Но депутаты районного маслихата, участвовавшие в них, не смогли прийти к единому мнению, их голоса разделились 50 на 50. По этой причине выборы были перенесены. 14 апреля прошлого года депутаты все же избрали акима. Им стал 57-летний Бегимжан Джармухамбетов, занимавший должность и.о. акима Аксая.  