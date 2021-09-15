- Всегда можно купить свежие, натуральные продукты, зная, что они из наших же сел. Есть что выбрать. Осенью на таких ярмарках можно приобрести на зиму картофель, овощи. У дачников купить саженцы для сада. Такие ярмарки нужны, - говорят аксайцы.

- Место удачно выбрано –между старым городом и микрорайонами. И в то же время в центре города. И подъехать на своем транспорте удобно, - отмечают горожане.

- Главным образом продукцию привозят из сельских округов нашего района. Заранее подаются заявки в отдел предпринимательства, где указывается, кто будет продавать, какую именно продукцию и по какой цене. Вообще в сельских округах этот вопрос согласовывается с местным акимом, который также приезжает вместе с сельчанами на ярмарку. Фермеры заезжают где-то в 7 утра, а покупатели начинают собираться к 8 часам. К 11 ярмарка уже заканчивается. Помимо сельхозтоваропроизводителей из сельских округов на ярмарку свою продукцию привозят дачники, садоводы-огородники. Местные овощеводы не могут в полной мере перекрыть потребность нашего района в том же картофеле или моркови. Поэтому приезжают и из соседних районов –из Чингирлауского и Теректинского. Мясо, помимо местного, ещё привозят из Жымпиты. До пандемии, когда были открыты границы, приезжали из приграничных районов РФ – Илекского, Ташлинского, - рассказал Халелов.

- Мы не можем фермеров обязать реализовывать свою продукцию дешевле. Здесь нужно учитывать, какие расходы они несут по выращиванию сельхозживотных, домашней птицы, плюс транспортировка. Мы можем только рекомендовать, чтобы цены не были слишком высокими и были в целом приемлемы для населения, - сказал Азамат Халелов.

- Конечно, у нас дороже, чем в Уральске. У нас выбор меньше. Но аксайцы, особенно сейчас, в период заготовок на зиму, охотно покупают свежие и натуральные продукты. Например, молочной продукцией славятся села Жарсуат и Кентубек, оттуда на продажу привозится много творога, сливок, масла, молока. Раз от раза ярмарка набирает все больше оборотов – появляются новые сельхозтоваропроизводители и становится больше покупателей. Это говорит о том, что сезонные ярмарки пользуются спросом, - заключила главный специалист районного отдела предпринимательства.

Сезонные ярмарки проводятся в Аксае на протяжении пяти лет и пользуются популярностью у населения.Поначалу сельхозярмарки проводились на пустыре за зданием ЦОНа, где устанавливали с десяток ларьков для торговли. В основном места в них занимали сельчане, а остальные довольствовались самодельными прилавками или торговали с машин. Но с 2019 года новым и уже постоянным местом проведения сезонных ярмарок стал проспект Абая, рядом с горакиматом. Там, где когда-то был установлен плакат с изображением Абая, а после главная сцена города, теперь располагаются торговые ряды. К слову, благоустройство территории (брусчатка, ограждение, торговые павильоны) было произведено за счёт средств городского бюджета.По словам руководителя отдела предпринимательства Бурлинского района Азамата Халелова, этим летом, когда отмечался рост заболевания коронавирусом в ЗКО, проведение сельхозярмарок было запрещено. Возобновились они в конце августа.Он отметил, что ярмарки, которые планируется проводить до глубокой осени, пока позволит погода, проходят с соблюдением санитарных норм, а за передвижением автомашин, чтобы не образовывался затор, наблюдают полицейские. По поводу цен руководитель отдела предпринимательства сообщил, что они на уровне рыночных.Как добавила главный специалист отдела предпринимательства Бурлинского района Нургуль Кубашева, в прошлую субботу на ярмарке цена за один килограмм говядины варьировалась от 1 800 до 2 000 тенге, картофель – 180 тенге за килограмм, морковь – 180-200 тенге.