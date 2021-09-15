Вакцинация против гриппа начинается в Казахстане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото из архива "МГ"
Кампания по вакцинации против гриппа продлится до 15 ноября. Получить прививку можно в поликлинике, к которой прикреплены казахстанцы.
Кто может привиться бесплатно:
- медицинские работники;
- беременные женщины;
- дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинской организации;
- воспитанники детских домов и домов ребёнка;
- контингент домов престарелых;
- лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям.
Не попадающие в эти категории граждане могут привиться в частных центрах вакцинации. Стоимость варьируется от двух до 10 тысяч тенге в зависимости от производителя.
Из бюджета закупили 2,5 миллионов доз российской вакцины «Гриппол+» для охвата 13% населения. При этом в стране зарегистрированы ещё четыре вакцины против гриппа: французская «Ваксигрип Тетра», нидерландская «Инфлюфак» (трёх и четырёх валентная) и китайская от Sinovac Biotech.Между вакцинацией против гриппа и коронавирусной инфекцией необходимо соблюдать интервал две-четыре недели.