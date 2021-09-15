Как определить, что вода жесткая?

Жесткая вода – это вода, в которой содержится большое количество минеральных солей, особенно кальций и магний. К слову, они содержатся во всех жидкостях из естественных источников, но в разных количествах. Подземные воды содержат больше всего соли, а дождевая вода и снег – меньше. Традиционная медицина утверждает, что жесткая вода не несет вреда для организма. Даже наоборот, содержащие в ней соли и минералы нужны для здоровья. Есть такое утверждение, что жесткая вода может защитить от таких болезней как рак и атеросклероз. Полезна такая вода и для людей с диабетом, страдающим частыми запорами. Не нашло свое подтверждение то, что соли могут накапливаться в почках и образовывать камни. Но у монеты есть и обратная сторона! Вода с повышенной жесткостью может навредить бытовой технике, таким как чайник, кофеварка, бойлер, отпариватель, утюг, стиральные и посудомоечные машины.Во-первых, такая жидкость плохо пенится при намыливании. Вещи плохо отстирываются, кроме этого на стенках чайников появляется характерная накипь, а на поверхности остывших напитков появляется пленка. Для того, чтобы сделать воду мягче, можно использовать фильтр. Благо, современный рынок предлагает их множество, начиная от кувшинов и заканчивая целыми установками. Для техники лучше использовать специальные средства для смягчения воды, они продаются в свободном доступе в магазинах с бытовой химией. Для ручной стирки достаточно добавить уксус и лимонную кислоту.