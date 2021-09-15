Когда вакцины будут доступными всему миру, прививочный паспорт может быть введён, передаёт РИА Новости.

Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay

На пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что требование прививочных паспортов как условие для путешествий в условиях нехватки вакцин дискриминационно.

- Мы не хотим, чтобы прививочные паспорта использовались как условие для путешествий, из-за нехватки равного распределения вакцин. Это было бы средство дискриминации и не помогло бы, - считает глава организации.

Однако в будущем, когда вакцины станут доступными всему миру, прививочный паспорт может быть введён. ВОЗ уже работает с государствами, чтобы прийти к единому варианту документа.

