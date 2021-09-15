– Поручаю усилить контроль за выполнением работодателями требований трудового законодательства, в том числе, по вопросам соблюдения безопасности труда и охраны труда, несчастных случаев и производственного травматизма. Для предотвращения протестов в трудовых коллективах, недопущения нарушений трудового законодательства нужно продолжить информационно-разъяснительную работу. В целях регулирования имеющих место расхождений и трудовых споров необходимо обеспечить ведение переговоров с участием представителей работников, - отметил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на заседании комиссии по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров сообщил, что созданная рабочая группа проверила 3 744 предприятия в регионе. По итогам мониторинга на шести предприятиях выявили задолженность по зарплате перед 393 работниками в размере 100,8 миллионов тенге. Глава ведомства заявляет, что она уже погашена. Также с начала года государственные инспекторы труда провели 163 проверки, выявив 239 нарушений закона. В результате работодателям выдали 120 предписаний, возбудили 131 дело об административных правонарушениях и наложили штрафы на сумму 9,5 миллионов тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.