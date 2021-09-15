На шести предприятиях выявили задолженность по зарплате перед 393 работниками, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жительница Атырау обманула родственников на 29 миллионов тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров сообщил, что созданная рабочая группа проверила 3 744 предприятия в регионе. По итогам мониторинга на шести предприятиях выявили задолженность по зарплате перед 393 работниками в размере 100,8 миллионов тенге. Глава ведомства заявляет, что она уже погашена. Также с начала года государственные инспекторы труда провели 163 проверки, выявив 239 нарушений закона. В результате работодателям выдали 120 предписаний, возбудили 131 дело об административных правонарушениях и наложили штрафы на сумму 9,5 миллионов тенге.
– Поручаю усилить контроль за выполнением работодателями требований трудового законодательства, в том числе, по вопросам соблюдения безопасности труда и охраны труда, несчастных случаев и производственного травматизма. Для предотвращения протестов в трудовых коллективах, недопущения нарушений трудового законодательства нужно продолжить информационно-разъяснительную работу. В целях регулирования имеющих место расхождений и трудовых споров необходимо обеспечить ведение переговоров с участием представителей работников, - отметил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов на заседании комиссии по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений
