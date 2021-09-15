- Основной задачей устройств является выявление транспортных средств с превышением скорости и привлечение водителей к административной ответственности, предусмотренной законом, - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.Также в Атырау на дорогах республиканского и областного значения переоборудуют ранее установленные 17 систем "Кордон" на "Сергек". Три "Сергека" уже установили, остальные 14 разместят в аварийно-опасных местах. Стоит отметить, что на территории Атырауской области сотрудники патрульной полиции с начала года выявили около 12 тысяч фактов превышения скорости на дорогах республиканского значения. Нарушителей привлекли к ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
