- Основной задачей устройств является выявление транспортных средств с превышением скорости и привлечение водителей к административной ответственности, предусмотренной законом, - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На территории Атырауской области установили автоматические скоростно-измерительные приборы "Кордон" на загородных трассах республиканского значения Актобе - Атырау - Астрахань, Атырау - Уральск и областного значения Атырау - Индер.Также в Атырау на дорогах республиканского и областного значения переоборудуют ранее установленные 17 систем "Кордон" на "Сергек". Три "Сергека" уже установили, остальные 14 разместят в аварийно-опасных местах. Стоит отметить, что на территории Атырауской области сотрудники патрульной полиции с начала года выявили около 12 тысяч фактов превышения скорости на дорогах республиканского значения. Нарушителей привлекли к ответственности.