– Кто у нас ответственный за чистоту фонтанов, почему своевременно не обнаружили и не ликвидировали? Теперь там в воде трупный яд. Представляю, какой запашок, - возмущается жительница города Галина.

– Ремонтом фонтана занимается ТОО "Дорремсервис", работа будет окончена ориентировочно на следующей неделе. После сдачи в эксплуатацию фонтан будет передан ТОО "Жайык жарыгы", которое будет заниматься обслуживанием и содержанием. Работники подрядной организации вытащили из воды труп животного, воду спустили, а в самом фонтане проведут дезинфекцию, - отметили в акимате.

Через WhatsApp уральцы пересылают друг другу видео, которое было снято возле фонтана в районе железнодорожного вокзала. На кадрах видно, как в чаше фонтана в воде лежит мёртвая кошка, а на поверхности воды плавает различный мусор и перья птиц.В пресс-службе акима города сообщили, что фонтан отремонтировали в этом году, однако в эксплуатацию объект ещё не сдан.