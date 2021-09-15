«Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнёру, что вы с нами! — прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. — Уже более 10 миллионов казахстанцев пользуются полюбившимся всем суперприложением Kaspi.kz. Наша команда активно развивает интернет-магазин на Kaspi.kz, в ассортименте которого уже более одного миллиона самых разнообразных товаров. Большинство наших партнёров – это компании малого и среднего бизнеса. С одной стороны, мы предоставляем возможность нашим любимым клиентам делать выгодные покупки. С другой, помогаем партнёрам увеличивать продажи, развивать бизнес и вместе с нами вносить свой вклад в рост экономики Казахстана».

Kaspi.kz в четвертый раз занял первое место в рэнкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2021.Рэнкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляет деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Это регулярный рейтинг казахстанских интернет-компаний по объёму выручки от онлайн-продаж. По данным ещё одного исследования, которое провели международная компания PwC и Ассоциация Цифровой Казахстан, рынок электронной коммерции в стране динамично развивается и в первом полугодии 2021 года вырос на 116%, составив 426 миллиардов тенге. При этом покупатели всё чаще предпочитают делать покупки в маркетплейсах, на которых представлены товары от большого количества компаний. По мнению авторов исследования, такие торговые площадки и маркетплейсы, как Kaspi.kz предоставляют преимущества не только для покупателей, но и создают новые возможности роста для казахстанских компаний. Подключение к маркетплейсам даёт доступ малому и среднему бизнесу к самым современных технологиям, новым онлайн-каналам продаж, большой клиентской базе, доставке и рекламе. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.