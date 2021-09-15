– Водитель машины на большой скорости, видимо, не справился с управлением и авто опрокинулось. Не теряя времени, гвардейцы остановили служебную машину и взяв с собой медицинский чемодан, оказали первую медицинскую помощь. Абылайхан Амангельдин и рядовой Куаныш Абылкасим вытащили из перевернутой машины пострадавших пассажиров и оказали первую доврачебную помощь, - сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии.

- У пострадавшей была травма плеча и пониженное давление. Защитить человека, оказать помощь в критической ситуации и спасти жизнь – святая обязанность каждого мужчины, а тем более людей в погонах. Поэтому свой поступок я не считаю героическим. Я просто выполнил свой гражданский и врачебный долг, – сказал ефрейтор Абылайхан Амангельди.

Случай произошел 14 сентября около 9 часов недалеко от посёлка Пойма. В пресс-службе РгК «Батыс» сообщили, что военнослужащие части 5517 РгК «Батыс» Женис Асылбиков, Абылайхан Амангельдин и Куаныш Абылкасим на служебной санитарной автомашине ехали из воинской части в учебный центр «Сункар». На железнодорожном переезде они стали очевидцами страшной аварии.Пострадавшая пожилая женщина нуждалась в срочной медицинской помощи. 65-летную женщину и ее пятилетнего внука на служебной автомашине военнослужащие экстренно доставили в больницу посёлка Подстепное.За умелые и оперативные действия в экстренной ситуации командование воинской части поощрило военнослужащих грамотами и ценными подарками.