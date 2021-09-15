Участки улиц Казыбек би и Чайковского станут платными для парковки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Новые участки платной парковки начнут действовать с 21 сентября. Платить за парковку теперь придётся на участке улицы Казыбек би между улицами Кунаева и Зенкова и на участке улицы Чайковского между улицей Маметовой и проспектом Райымбека.

На первом участке будут 102 парковочных местах, четыре из которых для лиц с инвалидностью. На втором - 54, из которых три для лиц с инвалидностью.

- Жители близлежащих к парковкам домов могут оформить резидентское разрешение сроком на полгода. Сделать это можно удалённо через сервис приёма документов. Также есть возможность приобрести месячный абонемент на одну зону для нерезидентов, - сообщили в Aparking.

