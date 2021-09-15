- Прикрепиться к поликлинике можно тремя способами - обратиться в саму поликлинику с удостоверением личности, подать заявку онлайн через портал электронного правительства, либо подать заявление через ЦОН. Пенсионеров и инвалидов мы можем оформить офлайн по факту обращения, - рассказала директор поликлиники №1 Атырау Асия Нарымбаева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области сообщили, что 15 сентября во всех регионах Казахстана началась кампания по прикреплению к поликлиникам. Встать на учёт либо поменять поликлинику можно в течение двух месяцев – до 15 ноября 2021 года.Отметим, что сегодня к поликлиникам Атырауской области прикреплены 660 992 человека. Из них 1 725 иностранцев, 10 оралманов, 360 157 сельских жителей.