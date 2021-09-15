Чтобы подобрать высококачественные, практичные, надёжные и долговечные материалы для ремонта, не обязательно искать специалистов. Достаточно прийти в супермаркет строительных материалов, где вам помогут выбрать нужные товары опытные специалисты по продажам ТД «Электрокомплект».Утро каждого из нас начинается с ванной комнаты, там же и заканчивается наш день. Поэтому это место должно ассоциироваться с чистотой и покоем. Уютная атмосфера зарядит бодростью на весь день, а вечером снимет усталость и раздражительность. Интерьер и комфорт в небольшой ванной комнате во многом зависит от качественной мебели, сантехники и правильном оформлении пространства.Здесь вы сможете подобрать самые современные решения для любого стиля ванной комнаты: классика, модерн, минимализм. Качество гарантировано.Душевые системы и кабины с гидромассажем, радио и тропическим душем, раковины, ванны, смесители, унитазы. Всё это в ТД «Электрокомплект».Для любителей попариться в бане или сауне, «Электокомплект» предложит широкий ассортимент эфирных масел, тазы и ковши из дерева, головные уборы для парных, банную косметику и всё для создания уютного интерьера. Выбрать товары можно не только в торговом доме, но и по каталогу на заказ.Также ТД «Электрокомплект» предлагает в широком ассортименте ручные и электрические инструменты для ремонта и строительства от ведущих мировых производителей: Makita, DWT, IVT, BOSCH, De WALT, Зубр и других.В «Электрокомплекте» индивидуальный подход к каждому клиенту, а также огромный выбор для любых дизайнерских идей. В качестве помощников в строительстве или ремонте вы можете приобрести молотки, пассатижи, отвёртки разного калибра, плоскогубцы, шуруповерты, перфораторы, лобзики, рубанки, фрезеры, болгарки, дрели, пилы, ножовки, лазерные уровни, стамески, рубанки, слесарные, трубные и разводные ключи, стеклорезы, шпатели, ножницы для резки металла, малярные кисти, валики и многое другое.На поиски расходных материалов вам также не придется тратить своё время - здесь их огромное многообразие.Запомните, пользуясь качественными инструментами - получишь качественный ремонт. Оплата за наличный и безналичный расчёт, также товары можно оформить в кредит.Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.