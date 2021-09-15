– Серьезные проблемы возникают с бесхозными домами, которых не обслуживают КСК и ОСИ. Таких домов у нас 350. До пандемии мы постоянно проводили с жильцами собрания, рекомендовали вступить в состав КСК или ОСИ. Но во время пандемии мы не могли проводить такую работу, поэтому ограничивались лишь объявлениями на дверях подъездов. Хочется сказать, что проблемные дома в самую последнюю очередь будут подключены к отоплению, - подчеркнул Бекболат Камешов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Отопительный сезон уже близок и главное коммунальное предприятие города АО "Жайыктеплоэнерго" проводит подготовительную работу. Для того, чтобы в квартирах уральцев вовремя появилось отопление, необходимо заранее проводить опрессовку и промывку системы. Как рассказал заместитель генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов, на 10 сентября из 1 208 многоквартирных жилых домов к предстоящему отопительному сезону готовы 658. Эти многоэтажки уже получили паспорта готовности.Что касается социальных объектов, то большинство из них уже готовы к отопительному сезону. Все 47 школ и 41 детский сад уже получили паспорта готовности. Из 35 объектов здравоохранения к подаче тепла готовы 33. Все четыре объекта социальной защиты опрессовку провели, 20 объектов культуры также готовы к подаче тепла. К слову, долг населения за тепло составляет 373 миллиона тенге. Руководство коммунального предприятия настоятельно рекомендует горожанам погасить задолженность. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.