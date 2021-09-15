В управлении общественного здоровья информацию опровергли, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В сети появилась информация о том, что заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали незаконно получила больничный.

- Лист о временной нетрудоспособности был открыт с нарушениями протокола диагностики и лечения. При выставлении данного диагноза не были проведены основные диагностическая мероприятия, необходимые клинико-диагностические исследования. Отсутствуют подтверждающие диагноз лабораторно-инструментальное обследование. В листе указано, что пациентка якобы присутствовала на приёмах у врача 30 июля, второго и третьего августа. Однако первого августа она вылетела в Нур-Султан и вернулась в Алматы третьего августа. Таким образом, Мырзагали не могла присутствовать на приёме у врача второго августа, - написал пользователь Facebook с ником Adilet Adilet в паблике «Медицина и не только. РК».

В пресс-службе управления общественного здоровья опровергли информацию.

- Аккаунт Adilet Adilet является фейковым. Информация указанная в посте не соответсвует действительности. Оглашение личной информации пациентов и их диагнозов, без согласия пациентов, является противозаконным действием. Поэтому и был удалён пост, - говорится в сообщении.

Однако позже пост вновь появился, но уже была затёрта информация о диагнозе. Председатель общественного объединения инвалидов "Подранки" Галия Тобатаева в комментариях написала, что удаление поста не решит проблему, так как информация успеет распространится по другим пабликам.

К слову, это не первый скандал вокруг Лауры Мырзагали. В начале года около 20 сотрудников управления написали жалобу в агентство по делам госслужбы, обвиняя Мырзагали в несоблюдении этики госслужащего. После её прихода УОЗ покинули более 10 специалистов.

