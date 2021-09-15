- На место аварии выехали ремонтные бригады атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак». Для устранения утечки потребовалась отключить от газоснабжения правую часть города. Ремонтные работы планируется завершить сегодня до 20:00, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата Атырау, утечка произошла на магистральном газопроводе в районе пятого километра автодороги Атырау - Уральск.