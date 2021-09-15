- Настя сожительствовала с молодым человеком. Они снимали квартиру в районе затон имени Чапаева. Перед тем, как уйти из дома, она сказала, что сейчас вернётся. Потом в один момент у неё отключились все телефоны. Мы обзвонили всех знакомых, никто о ней ничего не слышал и не знает. Какой-то замкнутый круг. Она ничем не болела, не состоит на учёте. Ни с кем не ссорилась, - плача рассказывает Светлана.

- Места себе не нахожу. Она серьезная, вполне самостоятельная. Чёрные длинные волосы, худощавого телосложения, рост 169 сантиметров. Была одета в джинсовую куртку с красным капюшоном, спортивное трико и кроссовки фиолетового цвета. Я не нахожу себе места, главное чтобы Настя нашлась, - сказала Светлана.

Сегодня, 15 сентября в редакцию "МГ" обратилась мама пропавшей Анастасии Чёрной - Светлана Лобанова, которая рассказала, что её дочь два дня назад взяла с собой рюкзак и барсетку, в которой было удостоверение личности и ушла.Мама пропавшей отметила, что они обратились в полицию и написали заявление.В департаменте полиции ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию позже.