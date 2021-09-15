В один момент у неё отключились телефоны: мама о пропавшей без вести дочери в Уральске
21-летняя Анастасия Чёрная вышла из дома 13 сентября в 9:30, но так и не вернулась, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 15 сентября в редакцию "МГ" обратилась мама пропавшей Анастасии Чёрной - Светлана Лобанова, которая рассказала, что её дочь два дня назад взяла с собой рюкзак и барсетку, в которой было удостоверение личности и ушла.
- Настя сожительствовала с молодым человеком. Они снимали квартиру в районе затон имени Чапаева. Перед тем, как уйти из дома, она сказала, что сейчас вернётся. Потом в один момент у неё отключились все телефоны. Мы обзвонили всех знакомых, никто о ней ничего не слышал и не знает. Какой-то замкнутый круг. Она ничем не болела, не состоит на учёте. Ни с кем не ссорилась, - плача рассказывает Светлана.
Мама пропавшей отметила, что они обратились в полицию и написали заявление.
- Места себе не нахожу. Она серьезная, вполне самостоятельная. Чёрные длинные волосы, худощавого телосложения, рост 169 сантиметров. Была одета в джинсовую куртку с красным капюшоном, спортивное трико и кроссовки фиолетового цвета. Я не нахожу себе места, главное чтобы Настя нашлась, - сказала Светлана.
Если кто-то видел Анастасию Черную или владеет какой-либо информацией о ее нахождении, просим сообщить по номеру телефона Светланы Лобановой 8 747 760 42 56.
В департаменте полиции ЗКО пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Фото предоставлено Светланой Лобановой
