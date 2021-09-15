Ролик вызвал волну возмущения среди жителей ЗКО, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
На протяжении нескольких дней жители региона пересылают друг другу видео с жестоким избиением человека. На кадрах видно, как толпа людей агрессивно наносит многочисленные удары лежащему на земле мужчине. При этом среди участников избиения можно заметить и нескольких девушек. Мужчина теряет сознание, после чего его переезжает легковой автомобиль. Бездыханное тело цепляется за авто и машина уезжает вместе с ним.
Жестокость избиения, запечатлённая на кадрах, возмутила жителей ЗКО, ведь видео сопровождалось информацией о том, что оно имеет непосредственное отношение к убийству мужчины,
которое произошло в Уральске 11 сентября. Тогда недалеко от ночного клуба неизвестные до смерти забили 29-летнего жителя города. Позже по подозрению в совершении преступления был задержан
23-летний молодой человек, который признался в содеянном.
– Какими же жестокими стали люди! Даже людьми назвать не поворачивается язык. Как можно было так бессердечно избить человека, - возмутились люди.
В областном департаменте полиции сообщили, что распространяемый видеоролик не имеет никакого отношения к нашей области.
– Факты, опубликованные видео, имели место не на территории ЗКО. Также предупреждаем об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации по статье 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации", - отметили полицейские.
Где именно произошли события, показанные в ролике, неизвестно. Видео также публиковались в пабликах Турции, Сирии и Украины. Турецкие полицейские также опровергали, что действия происходило в их стране. Известно одно, что видео появилось в сети в этом году.
